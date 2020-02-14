Ветеран «Спартака» Рейнгольд похоронен на Николо-Архангельском кладбище

14.02.2020, 17:30, Новости дня

В Москве простились с бывшим футболистом московского "Спартака" Валерием Рейнгольдом. Чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка страны скончался во вторник в возрасте 77 лет.

Церемония прощания с Валерием Рейнгольдом прошла в манеже "Спартак" академии имени Федора Черенкова. Проводить Валерия Леонидовича в последний путь пришли первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян, главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов, бывшие наставники столичного клуба Олег Романцев и Георгий Ярцев, воспитанники академии "Спартака", ветераны клуба, а также болельщики "Спартака". Рейнгольд был похоронен на Николо-Архангельском кладбище Москвы.

Валерий Рейнгольд выступал в "Спартаке" на позиции нападающего с 1960 по 1967 года. Он сыграл в составе москвичей 177 матча и забил 32 мяча. Рейнгольд становился чемпионом СССР в 1962 году и завоевывал Кубок в 1963 и 1965 годах.



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