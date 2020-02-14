В Тюмени арестовали пранкера, ловившего на улице «зараженных коронавирусом»

14.02.2020, 17:30, Новости дня

В Тюмени суд арестовал пранкера, который ходил по улице в защитном костюме и якобы ловил зараженных коронавирусом. Молодого человека заключили под стражу на пять суток, передает ТАСС со ссылкой на региональное УМВД.

Троим подросткам, участвовавшим в акции, еще не исполнилось 18 лет, поэтому их дела направили в комиссию по делам несовершеннолетних. При этом в отношении родителей двоих 15-летних пранкеров составили протоколы по статье 5.35 КоАП ("Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

Видео с хулиганской выходкой подростков появилось в соцсетях 10 февраля. На нем запечатлено, как подростки в костюмах химзащиты и противогазах "ловят" на улице якобы зараженных коронавирусом COVID-2019 людей.

Когда выяснилось, что автор ролика учится в одной из тюменских школ, началась педагогическая проверка. В отношении подростка составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

Под Тюменью находится реабилитационный центр, куда были эвакуированы россияне из китайской провинции Хубэй – места, где впервые была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. 5 февраля российские военные самолеты доставили в Тюмень 144 россиянина, граждан стран ЕАЭС и Украины.



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