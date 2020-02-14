В Госдуме устроили показ фильма Дудя о ВИЧ в честь Дня всех влюбленных

14.02.2020, 17:30, Новости дня

Ролик набрал 10 миллионов рублей.

В Госдуме 14 февраля (в День всех влюбленных) решили организовать просмотр документального фильма Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России.

Депутат нижней палаты парламента Валерий Рашкин опубликовал в своем Twitter приглашение на просмотр за подписью первого заместителя председателя комитета по охране здоровья Федота Тумусова. «А у нас в Госдуме такой вот немного неожиданный выбор для Дня Святого Валентина», — прокомментировал приглашение Рашкин. 

Новый фильм Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» вышел 11 февраля. В начале выпуска журналист говорит, что в РФ живет более 1 миллионов людей с ВИЧ. 

Тумусов отметил, что не настаивал на централизованном просмотре в здании Госдумы. По его словам, неважно, где смотреть фильм, можно дома или с гаджетов. Ранее он же сообщил, что впечатлился работой Дудя.

Фильм о ВИЧ был опубликован на YouTube-канале Дудя 11 февраля, к настоящему моменту он набрал 9,7 миллионов просмотров. По данным Google Trends, после публикации количество поисковых запросов про ВИЧ в России выросло в 14 раз, а про СПИД – в четыре раза.

Ранее известный телеведущий Владимир Соловьев отказал в интервью Дудю, назвав его пустым.



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