Трое россиян помилованы президентом

14.02.2020, 17:30, Новости дня

Указы о помиловании троих россиян подписал президент Владимир Путин. Указ вступит в силу через 10 дней после его официально публикации 14 февраля 2020 года. От дальнейшего отбывания наказания освобожден 30-летний Павел Петрашов, кроме того сокращены сроки лишения свободы Марине Чернышевой и Раисе Плетневой.

Павел Петрашов был осужден 16 августа 2018 года Тарским городским судом Омской области. Мужчина управлял машиной, буксируемой на гибкой сцепке. На повороте гибкая сцепка оборвалась. Автомобиль Петрашова с второстепенной дороги выехал на главную дорогу и столкнулся с другой машиной, напоминает РИА Новости. В ДТП водитель встречного автомобиля скончался.

Павел Петрашов в суде полностью признал свою вину. Он отбыл из назначенного срока наказания год и пять месяцев. При помиловании было учтено также, что он имеет на иждивении малолетнего ребенка.

Во время ссоры с бывшим мужем осужденная в Бурятии Марина Чернышева пырнула мужчину ножом. Он выжил, благодаря оказанной медпомощи. При этом в суде бывший супруг Марины просил смягчить ей приговор. Он заявил, что был инициатором конфликта, а у женщины не было умысла его убивать. Президентский указ о помиловании сократил ей срок отбывания наказания пятью годами.

До шести лет Путин сократил срок осужденной в Ханты-Мансийском автономном округе Раисе Плетневой. Женщина задушила своего пьяного мужа. Свидетели защиты в суде заявляли, что муж осужденной злоупотреблял алкоголем. Неработавший мужчина даже редкий свой случайный заработок тратил на водку, а когда выпивал, то становился агрессивным и начинал бить супругу.