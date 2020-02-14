Одноклассники помогут родителям провести романтический вечер на День всех влюбленных

14.02.2020, 17:30, Новости дня

Социальная сеть Одноклассники совместно с телеканалом "МУЛЬТ" запустили приложение с детским контентом "Время в подарок". Приложение появилось в ОК к 14 февраля в День всех влюбленных. Оно позволит родителям выкроить время для себя, пока ребенок смотрит любимые мультфильмы.

В приложении "Время в подарок" есть три раздела с мультфильмами от телеканала "МУЛЬТ" для детей разных возрастов. В первом разделе собраны анимационные фильмы для малышей в возрасте от 1 года до 3 лет, второй раздел содержит контент для детей в возрасте от 4 до 5 лет, а третий — от 6 до 7 лет. Например, в приложении можно посмотреть такие популярные мультфильмы как "Деревяшки", "Лео и Тиг", "Сказочный патруль: Хроники Чудес" и другие, созданные анимационной студией "Паровоз". Всего в приложении "Время в подарок" есть двенадцать мультсериалов, из каждого для пользователей ОК будут доступны по 4 серии.

Кроме этого, в приложении «Время в подарок» в разделе для детей 4-5 лет и 6-7 лет встроены несколько развивающих игр от игровой платформы ОК. Например, в дети в возрасте 4-5 лет смогут собрать фрукты в "Веселом саду", а те, кто постарше, научат персонажей говорить в словесных игре "Слогонавт".



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