В тизере нового сезона «Очень странных дел» показали лагерь в СССР

14.02.2020, 17:26, Новости дня

Американская кинокомпания Netflix опубликовала тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела» с подзаголовком – «From Russia with love…» («Из РФ с любовью…»).

В видео под песню «Красная армия всех сильней» показана заснеженная советская Россия. Судя по кадрам, действие разворачивается на стройке железной дороги, где скорее всего трудятся заключенные.

Ранее блогеры резко раскритиковали сериал Netflix о российской императорской семье Романовых «Последние цари».



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