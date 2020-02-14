Ксения Собчак вместе с подругами оголила грудь

14.02.2020, 17:21, Разное

Ксения Собчак выложила в Instagram откровенный снимок, на котором вместе с звездными подругами оголила грудь. Таким образом знаменитость поздравила всех с Днем святого Валентина.
Знаменитость опубликовала на своей страничке откровенную фотографию. В кадре Ксения Анатолиевна вместе с подругами – Глюкозой и Яной Расковаловой позируют, прикрывая друг дружке руками обнаженные груди. Таким способом теледива поздравила всех с Днем влюбленных. Скорее всего, этот откровенный снимок был сделан на Мальдивах, где три знаменитые блондинки отдыхали во время январских праздников. Еще в то время, подруги радовали своих поклонников пляжными кадрами. Автором данной фотографии был, очевидно, супруг Собчак режиссер Константин Богомолов.

Пользователи Сети в восторге от такого пикантного поздравления и продолжают писать комплименты в комментариях под фото. Однако нашлись и те, кто напомнил телеведущей, как она критиковала женщин после сорока за откровенные снимки, а здесь сама обнажилась.

Совсем недавно Ксения Собчак обращалась за консультацией к пластическому хирургу. Что именно телезвезда решила переделать, неизвестно. Сама же знаменитость жаловалась, у нее после рождения ребенка стали выпадать волосы, и сыпятся зубы, как будто после влияния радиации.



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