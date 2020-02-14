Представлен смартфон Oppo A31 за 190 долларов

14.02.2020, 17:21, Разное

Китайский производитель Oppo представил свой новый смартфон A31. Точная дата появления гаджета на рынке пока не сообщается, а вот относительно стоимости известно, что поклонники бренда в Индонезии смогут первыми оценить новинку, приобретя всего за 190 долларов.

Oppo A31 получил 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и вырезом в виде капли в верхней части для 8-мегапиксельной фронтальной камеры. Производительность смартфону обеспечивает однокристальная система MediaTek Helio P35. Объём ОЗУ равняется 4 ГБ, флэш-накопителя – 128 Гб, но при этом есть возможность расширения с помощью microSD. Основная камера оборудована тремя датчиками, расположенными на тыльной стороне корпуса. Там же находится сканер отпечатков пальцев.

Новинка от Oppo получила достаточно ёмкую аккумуляторную батарею на 4230 мА/ч, Bluetooth 5.0, радио, разъём для наушников и другие опции. Работает Oppo A31 под управлением ОС Android 9 Pie с оболочкой ColorOS 6.1. За 190 долларов производитель предлагает покупателям устройство в двух цветах — Mystery Black и Fantasy White.