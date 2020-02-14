В Мюнхене состоялась краткая встреча Лаврова и Помпео

14.02.2020, 17:19, Новости дня

В Мюнхене прошла краткая встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и его американского коллеги Майка Помпео.

Об этом со ссылкой на источник в российской делегации информирует РИА «Новости».

Напомним, в Мюнхене 14-16 февраля проходит ежегодная, 56-я, конференция по безопасности.

В Мюнхенской конференции планировалось участие порядка 500 политиков, военных и общественных деятелей из десятков стран.

О своем визите в Мюнхен также сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



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