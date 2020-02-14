«Романы». Киркоров в роли священника станцевал с монашками в боди и колготках в новом клипе. Видео

14.02.2020, 17:18, Новости дня

видео

Видео: Филипп Киркоров / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / В Иране сообщили, что на борту разбившегося украинского самолета было 147 иранцев

16.01 / Коляда: История моей работы в министерстве – это пять месяцев вообще без зарплаты, а потом – голый оклад в 16 тыс. грн

10.02 / У вернувшихся из Китая россиян признаков коронавируса не обнаружено

10.02 / Минобороны подало иски к поставщику амуниции на 2,3 млрд рублей

31.01 / Приехавших из Китая россиян не пустили на работу

11.01 / «Ростех» потратит почти 800 млн рублей на поездки своих сотрудников

14.01 / Мнение: Зачем России спасать Ливию?

07.01 / В пятиэтажке в Курске произошел хлопок газа

02.02 / Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 14 тыс. человек

28.01 / Украина сможет получить €500 от ЕС после выполнения требований МВФ – Еврокомиссия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика