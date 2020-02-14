СБУ сообщила о задержании мужчины, который распространял в соцсетях сепаратистские материалы

14.02.2020, 17:18, Новости дня

Служба безопасности Украины пресекла деятельность мужчины, который, по версии следствия, распространял в интернете материалы в интересах спецслужб РФ. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 14 февраля.

«Житель города Павлоград [Днепропетровской области] периодически ездил в Россию по частным делам. По оперативной информации, во время очередной поездки он был завербован представителями спецслужб РФ. По возвращении домой, по их заданию, мужчина распространял через запрещенные в Украине соцсети материалы с призывами к нарушению территориальной целостности нашего государства», – сообщили в СБУ.

Во время обыска дома у мужчины правоохранители нашли компьютерную технику и мобильные устройства, которые, как пишет пресс-служба, подтверждают его причастность к незаконной деятельности.

«Также агитатор планировал размещать информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и дискредитацию органов государственной власти. Указания пропагандист получал через электронную переписку от «куратора», который представлялся сотрудником так называемой «МГБ» [террористов] «ДНР», – добавили в спецслужбе.

Открыто уголовное производство по ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). 

«Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении, а также проверяется версия о его причастности к сети военной разведки РФ», – сообщили в СБУ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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