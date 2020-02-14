ВЦИОМ: Президенту доверяют 71,3% опрошенных россиян

14.02.2020, 17:12, Новости дня

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предоставил рейтинг доверия к президенту Владимиру Путину и к другим политическим лидерам страны.

«Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению за неделю с 3 по 9 февраля 2020 года составил 65,5% и находится в рамках сформировавшегося в последние недели коридора значений. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71,3% респондентов (не доверяют 24,8%)», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

При этом на такой же вопрос о доверии к Владимиру Жириновскому положительно ответили 38% респондентов, Геннадию Зюганову – 33,7%, Сергею Миронову – 29,8%.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю с 3 по 9 февраля составил 33,2%, КПРФ – 14,5%, ЛДПР – 12%, «Справедливой России» – 6%.

В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет, всего было опрошено 1600 респондентов.

Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных.



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