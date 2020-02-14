Мнение: Лена Миро и таксист

14.02.2020, 17:11, Разное

Каждый писатель пишет прежде всего про самого себя.. . И не важно, что и где пишет писатель. Любовный роман, графоманский рассказ, пост в ЖЖ или лаконизмы на стенах туалетов…

Лена Миро – талантливый писатель. Вот написала она про девушку, которую таксист довел до истерики, и сразу невольно возникает подозрение, что это автор хотел в эскорт, а попал в ЖЖ. Что это именно автор — «умница-красавица, морда по циркулю, пися наизготовку — исконно традиционная красота» (отсюда).

А что касается знаменитой видеозаписи, она мне сразу показалось странной. Где начало записи? Почему девушка буквально бьется в истерике? Почему таксист не показал локацию, где находился автомобиль в момент инцидента?

Оказывается, таксист хотел высадить ее не во дворе дома, а на шоссе, откуда не понятно, как выбираться… И как не крути, паскуда в этой истории именно таксист.

Девушка, конечно, повела себя не самым лучшим образом. Возможно, в жизни она стерва. Но не в этой конкретной истории. На видеозаписи девушка — именно жертва. Потому что стервы в такси ведут себя совсем иначе, например, вот так.

И мне интересно, как бы повела себя сама Миро, если бы таксист вздумал высадить ее на шоссе?

Картинка отсюда