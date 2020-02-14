Все восемь украинцев, погибших в ДТП в России, были уроженцами Закарпатья

14.02.2020, 17:06, Новости дня

Восемь погибших и один пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Псковской области России были уроженцами Закарпатской области Украины. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации.

Старший из погибших – 1963 года рождения, младший – 1998-го.

Скончались семь мужчин и одна женщина. Единственному выжившему пассажиру, также закарпатцу, оказывают помощь в больнице, рассказали в пресс-службе, сославшись на данные Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.

Ночью 13 февраля в Пустошкинском районе Псковской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса Mercedes и большегруза.

Как сообщили агентству «РИА Новости» в областном управлении МВД России, водитель Mercedes на закругленном участке автодороги не выбрал безопасную скорость движения, совершил выезд на встречную полосу, наезд на ограждение с последующим столкновением с большегрузом.