Смертельная посадка Ми-8: версии и уголовное дело

14.02.2020, 17:06, Новости дня

Следствие рассматривает три причины аварии вертолета Ми-8, в результате которой погибли два человека. В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса России.

На борту Ми-8 находились десять человек, в числе которых трое членов экипажа. Авария обернулась гибелью для двоих пассажиров. Следствие считает, что жесткая посадка вертолета авиакомпании "Сокол" произошла в 400-500 метрах от порта Саббета. Воздушное судно следовало из Гыданского полуострова в вышеназванный порт, сообщается на сайте Следственного комитета.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в число которой входят опытные следователи и криминалисты, оперативные сотрудники транспортной полиции.

По данным следствия, основные версии случившегося — ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные условия.

Жесткая посадка Ми-8 на Ямале произошла около полудня по московскому времени в пятницу, 14 февраля. Вертолет попал в снежную бурю и совершил жесткую посадку, в результате которой двое человек погибли.



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