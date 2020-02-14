Гетманцев: Чтобы в стране платились налоги, необходим и пряник, и кнут

14.02.2020, 17:06, Новости дня

Стимулировать украинцев платить налоги нужно «и пряником, и кнутом». Такое мнение в интервью изданию «ГОРДОН» выразил нардеп от «Слуги народа», глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Если вы всерьез считаете, что налоги когда-нибудь будут платиться добровольно – это иллюзия! Мы же взрослые люди, не стоит верить сказкам. Чтобы в стране платились налоги, необходим и пряник, и кнут. И то, и другое есть в законе №1210. Кстати, критики закона умышленно умалчивают именно о пряниках в новых налоговых изменениях», – сказал нардеп.

Закон принят во втором чтении и в целом 16 января, 11 февраля он направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. В документе учтена поправкуа о повышении годовых лимитов для физических лиц – предпринимателей (ФЛП) первой – третьей групп до 1 млн грн, 5 млн грн и 7 млн грн.

«Улучшение бизнес-климата – это в первую очередь выведение его в белую с одновременным созданием налоговых стимулов. Давайте посмотрим, что мы сделали с налогом на прибыль, который так ненавистен сторонникам налога на выведенный капитал! Мы убрали единственную и самую большую проблему, связанную с налогом на прибыль, – налогообложение реинвестиций. Что это значит? Если я зарабатываю 100 грн и покупаю на них оборудование, я это оборудование должен амортизировать пять лет. Фактически это означает, что на прибыль – то есть на деньги, с которых уже уплатил налог – я должен еще раз уплачивать налог, постепенно перенося стоимость этого оборудования на готовую продукцию», – объяснил Гетманцев.

Он назвал «огромным стимулом» разрешение предприятиям, имеющим годовой оборот до 40 млн грн, не учитывать налоговые разницы.

«Мы уменьшили штрафы по налоговым накладным по НДС, мы – впервые за всю историю независимости! – ввели реальную ответственность государства перед налогоплательщиком. Например, если государство принимает незаконное налоговое уведомление – оно нарушает права налогоплательщика и платит в его пользу штраф в размере минимальной зарплаты», – отметил нардеп.

В числе других стимулов в законе Гетманцев также назвал отмену акта проверки в качестве основания для открытия уголовного производства.

«На самом деле их (стимулов. – «ГОРДОН») в принятом документе огромное количество – в законе больше 300 страниц. Мы действительно много сделали для того, чтобы налогоплательщику было комфортно, чтобы процесс общения с налоговой был правильным, прозрачным и удобным», – заявил нардеп.

Гетманцев: Сохранение курса гривны сейчас не зависит ни от вас, ни от меня, ни от Нацбанка, ни от Минфина. Читайте полный текст интервью

16 января Верховная Рада приняла сопутствующий законопроект №1209-1, который также предусматривает усиление контроля за уплатой налогов.