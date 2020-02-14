В Москве задержали грабившего состоятельных женщин клофелинщика

14.02.2020, 17:06, Новости дня

Неоднократно судимого москвича задержали по подозрению в грабеже состоятельных женщин, которых он предварительно опаивал неизвестным веществом, заявил официальный представитель МВД Ирина Волк. Допрос подозреваемого сняли на видео.

 

Предполагаемый злоумышленник отказался признавать свою вину. По версии следователей, опросивших двух его жертв, действовал он по одной и той же схеме: знакомился с одинокими обеспеченными женщинами и предлагал вместе выпить кофе. При этом интимную атмосферу салона автомобиля менять на антураж кафе не предполагалось, а потому кофе ловелас приобретал в фастфуде и по пути к машине подсыпал в него сильнодействующий лекарственный препарат. После нескольких глотков возлюбленную начинало клонить ко сну, а уже в квартире она выключалась полностью. Проснувшись, женщины, как правило, заставали в квартире погром и пропажу драгоценностей, денег и самого кавалера.

Как стражам порядка удалось выйти на след подозреваемого, они не уточняют. В ходе обыска были изъяты драгоценные изделия и бижутерия, залоговый билет ломбарда, а также ёмкости с порошкообразным веществом, которым, предположительно, злоумышленник и травил своих пассий.

Мужчину взяли под стражу, следователи разыскивают других пострадавших от его рук.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Симоньян пошутила по поводу своей «госпитализации»

01.02 / Общество: К спасению от коронавируса подключили военных

12.12 / Каждый двадцатый мужчина после удаления паховой грыжи сталкивается с сексуальными нарушениями

13.02 / В Госдуме усомнились в обоснованности блокировки российских аккаунтов в Facebook

09.12 / В российских спортивных федерациях отреагировали на решение ВАДА

02.12 / Россиянина приговорили к 17 годам тюрьмы в Белоруссии за хранение трех центнеров гашиша

08.01 / Опубликованы спутниковые снимки подвергшейся ракетному удару базы США

12.12 / Ветераны раскритиковали неофициальные медали к 75-летию Победы

14.02 / Онищенко объяснил, почему не носит маску

24.12 / Суд приговорил к двум с половиной годам колонии фигуранта «Болотного дела» Бученкова. Он бежал из РФ и получил убежище в Литве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика