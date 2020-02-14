В Петербурге проверят увольнение учителя за чтение Есенина

14.02.2020, 17:05, Новости дня

Комитет по образованию Петербурга проверит сообщения СМИ об увольнении преподавателя Алексея Никитина из школы в Курортном районе после прочтения школьникам стихотворения Сергея Есенина «Исповедь хулигана».

«Комитет проверит информацию СМИ об увольнении преподавателя Алексея Никитина из школы», – сказал представитель ведомства, передает РИА «Новости».

По данным местных СМИ, преподаватель школы в Сестрорецке Алексей Никитин прочитал ученикам стихотворение Сергея Есенина «Исповедь хулигана», в котором «используются нелитературные слова». После того, как об этом узнала администрация школы, учителю пришлось уволиться.

Ранее в Курганской области учителя физкультуры уволили и оштрафовали за мат в адрес одного из учеников.



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