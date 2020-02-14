Посольство РФ в Австрии поздравило влюбленных мемом с Лавровым

14.02.2020, 17:05, Новости дня

Посольство РФ в Австрии поздравило подписчиков с Днем святого Валентина, опубликовав мем с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

«Желаем вам любви», – написало посольство в Facebook, разместив видео, на котором Лавров машет рукой и посылает воздушный поцелуй.

Ролик с Лавровым был снят в 2015 году. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, этот жест Лаврова предназначался его южноафриканской коллеге, министру международных отношений и сотрудничества ЮАР Маите Нкоана-Машабане, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД писала, что принято дарить на День всех влюбленных.