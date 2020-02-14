На продажу на аукционе выставили автомобиль с двумя раздельными кабинами

14.02.2020, 17:04, Разное

На американском аукционе Bring a Trailer будет продана необычная машина — Italdesign Aztec, выпущенная еще в 1988 году. Главная особенность родстера заключается в раздельных кабинах для пассажира и водителя.

Транспортное средство создано дизайнером Джорджетто Джуджаро, подарившим первый Volkswagen Golf и Passat. Поначалу в автоконцерне хотели выпустить 50 экземпляров, но в итоге в продажу поступили лишь 18 автомобилей во многом из-за неоднозначной реакции. Стоит выделить и наличие пульта с дистанционным управлением, позволяющего приподнять машину на гидравлических домкратах или выполнить другое действие. В подкапотном пространстве располагается 2,2-литровый двигатель на 250 лошадиных сил. В паре с силовой установкой функционирует 5-ступенчатая МКПП.

По информации владельца транспортного средства, пробег составляет чуть более 410 километров, а состояние автомобиля – идеальное. Впрочем, судя по стоимости лота (50 тысяч долларов), он не пользуется большой популярностью у потенциальных покупателей.