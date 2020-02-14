Сын Децла Тони убрал дреды и сделал короткую стрижку

14.02.2020, 17:04, Разное

Сын Кирилла Толмацкого-Децла Тони изменил прическу: он убрал дреды и сделал короткую стрижку. Единственный наследник безвременно ушедшего из жизни рэпера живет с мамой Юлией Киселевой.
За год после смерти отца Тони, как сокращенно звучит его полное имя Меркурий Антоний Иоанн, повзрослел и превратился в подростка. Знаменитую прическу — визитную карточку Децла-музыканта, он носил еще с раннего детства, периодически из-за требований школы лишался её, а затем отращивал волосы снова. Сколько продержится короткая стрижка в этот раз, пока не ясно. Сложные отношения с дедушкой продюсером Александром Толмацким, по словам Киселевой, поставлены на паузу. Известно, что рэпер так и не простил отцу его уход из семьи к другой женщине. В течение 15 лет они не смогли помириться, и встреча с внуком произошла во время трагических похорон.

Киселева сдержала свои слова, что не станет препятствовать их общению. Тони побывал в гостях у дедушки, но только один раз. После этого внук перестал отвечать на звонки родственника. Вопрос с наследством до сих пор еще не решен, и вдова Кирилла Толмацкого уверена, что родственники преднамеренно раздувают скандальную историю, настаивая на тесте ДНК.



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