Анастасия Волочкова похвасталась подарком от возлюбленного ко Дню Святого Валентина

14.02.2020, 17:04, Разное

Анастасия Волочкова призналась, что 14 февраля проснулась счастливой. Балерину порадовали подарки от возлюбленного, приготовленные для нее ко Дню святого Валентина.
Волочкова получила от избранника много обожаемых цветов – белых роз, но больше всего ее «сердце тронула» «валентинка». «Это такое счастье — любить и быть любимой!» — написала артистка под фото, где она запечатлена, полулежа на диване, в комнате, украшенной воздушными шарами и букетами. Рядом с демонстрирующей стройные ноги танцовщицей можно заметить красную коробку, оформленную в виде сердца.

Поклонники в ответ на поздравления Волочковой с Днем всех влюбленных пожелали ей счастья. Многие фолловеры восхитились стройностью балерины. Одни из фанатов написал: «Какая красота! И это не про валентинку, а про ваши ножки!»
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