«Коммерсантъ»: Голосование по Конституции пройдет 22 или 29 апреля

14.02.2020, 16:57, Новости дня

Кремль рассматривает две даты для всенародного голосования по поправкам к Конституции — 22 и 29 апреля. Как пишет «Коммерсантъ», об этом сообщили два источника, близких к администрации президента. По их словам, эти даты были озвучены на семинаре для вице-губернаторов, курирующих внутреннюю политику.

Ранее РБК сообщал, что администрация президента намерена назначить дату голосования на 22 апреля. Источник в администрации президента сомневается, что к этому моменту организаторы голосования успеют провести подготовку.

Накануне президент Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции, на которой  заявил, что голосование надо провести в будний день, который объявят выходным.

Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию в ежегодном послании Федеральному собранию 15 января. И уже 23 января законопроект Госдума одобрила в первом чтении.

Помимо уже принятых в первом чтении президентских поправок члены рабочей группы едва ли не каждый день сообщают о новых инициативах. По их словам, внесено уже около 300 предложений, однако полностью они нигде не публикуются. The Insider ранее публиковал материал об основным идеях этих поправок: Бог, русские и елбасы. 10 поправок, предлагаемых для внесения в Конституцию.



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