Нардеп Дейдей набил на груди портрет жены

14.02.2020, 16:54, Новости дня

Депутат от «Народного фронта» Евгений Дейдей поделился совместными снимками с супругой, Дарьей Ледовских. Фото он опубликовал в Facebook.

«Когда у меня спрашивают, что такое любовь, я вспоминаю твои глаза и улыбки наших детей! Для меня любовь – это вы. Дарина, до встречи с тобой я существовал, думая что живу. Но ты все изменила. Рядом с тобой я стал другим, научился заново смотреть на мир, чувствовать и жить! Жить по-настоящему – любить, тонуть в твоих глазах и дорожить каждой минутой, каждым взглядом, каждым словом… Люблю тебя и наших сыновей! Спасибо вам за то, что вы рядом!» – написал он.

На фото на груди нардепа – татуировка с изображением его жены.

Когда у меня спрашивают что такое любовь, я вспоминаю твои глаза и улыбки наших детей!Для меня любовь- это… Posted by Евгений Дейдей on Reede, 14. veebruar 2020

Евгений Дейдей и Дарина Ледовских поженились 14 мая 2018 года. Первый брак с женой Ингой Дейдей расторг в апреле 2018 года.

У пары есть сын Денис, родившийся в январе 2019 года, а также ребенок Ледовских от предыдущих отношений.

Жена Дейдея Дарина – племянница депутата от «Народного фронта» Елены Ледовских и дочь прокурора Виктории Кравчук.