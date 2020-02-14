Прокуратура Луганской области объявила о подозрении «замминистра сельского хозяйства ЛНР»

14.02.2020, 16:54, Новости дня

Прокуратура Луганской области 14 февраля заочно объявила о подозрении «замминистра сельского хозяйства» террористов «ЛНР». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В ведомстве отметили, что эту «должность» в оккупационной администрации женщина занимает с января 2016 года.

«В составе псевдоминистерства указанное лицо обеспечивает работу незаконно созданного органа, реализацию политики в сфере сельского хозяйства, принятие юридически никчемных нормативно-правовых актов, таким образом способствуя преступному плану организаторов изменить границы территории и государственной границы Украины», – говорится в сообщении.

«Чиновнице» объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Она объявлена в розыск.

Северодонецкий горсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании подозреваемой с целью привода в суд для избрания меры пресечения.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / В РКЦ «Прогресс» рассказали о судьбе ракеты для «Морского старта»

20.01 / Помпео поделился ожиданиями от берлинской конференции по Ливии

16.12 / Гаджеты: Экзоскелет от Sarcos Robotics превращает человека в богатыря (видео)

14.02 / «Милан» — «Ювентус». Криштиану Роналду добыл ничью с пенальти

17.01 / Роскачество дало советы по безопасному использованию банкоматов

07.02 / Моряков судна «Антарес» обеспечили водой и продуктами

13.02 / Исследования показывают катастрофическое падение числа насекомых в мире

08.01 / Армия Хафтара объявила о введении бесполетной зоны над Триполи

14.02 / Белорусский оппозиционер Лебедько: Кремль попробует сделать все, чтобы Беларусь стала банкротом

11.01 / «Репортеры без границ» заявили о несоответствии доказательств в деле Шеремета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика