В Петербурге стартовал полуфинал конкурса «Учитель будущего»

14.02.2020, 16:51, Новости дня

Первый полуфинал конкурса «Учитель будущего» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – стартовал в пятницу в Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга и пройдет в течении трех дней.

Полуфинал будет проходить на протяжении трех дней, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Конкурс реализуется при поддержке Минпросвещения России. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

«Учитель – главное и незаменимое звено в системе современного образования России. Залогом конкурентоспособности страны, успешности развития любых национальных проектов и программ всегда являлись кадры, и образование не исключение. «Учитель будущего» – это первый Всероссийский педагогический проект, в основе которого лежит командное участие. Цель такого взаимодействия – совершенствование компетенций, необходимых для эффективного преодоления вызовов современности», – отметила в послании к полуфиналистам конкурса Татьяна Голикова.

Обращение к участникам полуфинала направил и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан: «Сегодня образование является приоритетом государственной политики. Укрепился престиж профессии педагога. Наша страна имеет богатые образовательные традиции и сегодня важно их сохранять и приумножать. Именно от вас, учителей, от вашей самоотдачи и профессионализма зависит, сможет ли отвечать российская школа вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире, обеспечить равные возможности для школьников на всем пространстве нашей страны».

Она отметила, что учителя своей профессиональной деятельностью каждый день формируют навыки командной работы у школьников. Для этого педагогам нужно не только владеть теорией и практикой, но и распространять успешные, инновационные модели образования.

«Задача государства – создать для учителя мотивирующую среду, сделать его труд престижным и уважаемым. Поэтому, помимо материальной части и создания комфортных условий для преподавания очень важно проводить стимулирующие конкурсы и олимпиады, чтобы преподаватели могли обмениваться опытом, повышать свое профессиональное мастерство. Решению этих задач способствует и конкурс «Учитель будущего». Желаю участникам успехов и плодотворной работы», – заключила Гуцан.

«Конкурс охватил всю страну, мы пригласили к участию команды учителей школ, лицеев, гимназий, без ограничений по возрасту и стажу. На участие в проекте было подано более 39 тыс. заявок. Санкт-Петербург оказался лидером по количеству регистраций, из северной столицы их поступило 3115, – рассказал заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков. – В окружные полуфиналы прошли 1200 человек – 400 команд (по 50 команд в каждом округе России), участники которых справились с первым этапом – дистанционным тестированием наиболее успешно».

На полуфинале в Санкт-Петербурге собрались команды семи регионов Северо-Запада: 43 команды Санкт-Петербурга, 2 команды из Архангельской области (средняя школа № 95 Архангельска и средняя школа № 21 Северодвинска), по одной команде от Вологодской (Присухонская основная школа, деревня Фофанцево), Калининградской (Гимназия Гурьевска), Ленинградской (Гатчинская гимназия имени Ушинского) и Псковской (Бежаницкая средняя школа, поселок Бежаницы) областей, а также республики Карелия (Средняя школа № 2 Петрозаводска).

Из 43 команд от Санкт-Петербурга по две команды от образовательного учреждения представлены у средней школы № 235 имени Шостаковича (Адмиралтейский район), средней школы № 391 (Красносельский район), гимназии № 642 «Земля и Вселенная» (Василеостровский район) и Аничкова лицея (Центральный район).

Председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева на церемонии открытия полуфинала конкурса отметила: «Новый всероссийский профессиональный конкурс «Учитель будущего» позволяет всем нам сделать практически невозможное – заглянуть в будущее и понять, какими будут учителя нового времени. Президентом Российской Федерации поставлена амбициозная задача – вывести Россию в десятку стран с самым высоким уровнем образования. И делать это предстоит не абстрактным учителям будущего, а нам с вами. Ведь на самом деле, учитель будущего – это учитель настоящего, который двигается в ногу со временем, никогда не останавливается в своем профессиональном и личностном развитии. Учитель будущего – это профессионал своего дела, пользующийся засуженным уважением детей и взрослых, имеющий авторитет в обществе. А настоящим профессионалом в педагогической практике может быть как сторонник передовых инновационных методик, так и ценитель традиционных подходов. Какой бы путь учитель не избрал, с педагогом-профессионалом ребенок получает хорошее образование и бесценный жизненный опыт».

Свои команды на полуфинале Северо-Западного федерального округа будут представлять 16 учителей-мужчин и 134 педагога-женщины. 73 полуфиналиста – это учителя не старше 35 лет. Самой молодой участнице полуфинала Марии Орловой из команды гимназии

№ 528 Невского района Санкт-Петербурга – 19 лет, а самая опытная полуфиналистка – 60 летняя преподаватель Валентина Соловьева из «Присухонской основной школы» в деревне Фофанцево Вологодской области. Обе участницы полуфинала – учителя начальной школы.

Конкурсные испытания полуфинала пройдут в течение трех дней и подготовлены в формате «педагогического триатлона».

Они включают в себя следующие блоки: педагогические дебаты, в ходе которых командам предстоит обозначить свою позицию по ряду дискуссионных вопросов, связанных с образованием; методический конструктор, на котором командам предстоит разработать технологию межпредметного профиля для решения определенной задачи образовательного процесса; кейс-игра (разбор кейсов с проблемными ситуациями, перевод проблем в область задач, разработка решений выявленных задач).

«Очные полуфиналы будут проходить с 14 февраля по 22 марта в 8 городах: Санкт-Петербурге, Владивостоке, Томске, Екатеринбурге, Грозном, Уфе, Ростове-на-Дону и Солнечногорске (Московской области), – сказал руководитель конкурса «Учитель будущего» Андрей Богданцев. – По итогам каждого полуфинала будут определены 12 лучших команд, которые примут участие в финале конкурса».

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» президентская платформа «Россия – страна возможностей» запустила 19 ноября при поддержке Министерства просвещения России. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель – поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал.

Всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, ждет доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистов – программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.

Профессиональный конкурс «Учитель будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».