Переехавший мужчину омский водитель спас его от смерти

14.02.2020, 16:44, Новости дня

В Омске водитель переехал лежащего на дороге в состоянии алкогольного опьянения мужчину, именно это спасло ему жизнь. Омич был госпитализирован с травмами, если бы он пролежал в снегу дольше – мог бы скончаться от переохлаждения.

«Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Hyundai Tucson, мужчина 1947 г.р., без признаков опьянения, двигался по междворовому проезду у жилого дома по улице Волховстроя. Допустил наезд на пешехода, лежавшего на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении на сайте ГИБДД по Омской области.

Пострадавший был доставлен в больницу. Медики диагностировали у него закрытую травму груди, переломы ребер. Также в больнице выяснилось, что у мужчины было общее переохлаждение организма, обморожение стоп и кистей рук 3-4 степени, передает Om1.ru.

Врачи отмечают, что если бы не ДТП и последующая госпитализация, мужчина мог бы замерзнуть насмерть. По факту инцидента проводится проверка.

В конце января житель Якутии насмерть замерз по дороге на похороны замерзшего насмерть племянника.