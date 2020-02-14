Кушиташвили навсегда исключили из состава сборной России

14.02.2020, 16:37, Новости дня

Арестованный за нападение на росгвардейца и за хранение наркотиков чемпион РФ по боксу Георгий Кушиташвили пожизненно отстранен от выступлений за сборную страны, сообщил генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев.

«Мы изначально ждали результатов медицинского освидетельствования. В суде было сказано, что он был под действием наркотических веществ, это показали анализы. И наше решение следующее – пожизненное отстранение от выступлений за национальную сборную», – сказал Кремлев, передает РИА «Новости».

В случае, если Кушиташвили в дальнейшем покажет себя с лучшей стороны, займется общественной деятельностью, то он сможет выступать в профессиональном боксе на территории России, добавил глава федерации.

«Но двери в национальную сборную для него закрыты, он исключен», – подчеркнул Кремлев.

В пятницу второй военный окружной суд признал законным заключение под стражу Кушиташвили по обвинению в хранении наркотиков и нападении на сотрудника правоохранительных органов. В суде огласили результаты медосвидетельствования, согласно которым спортсмен был под действием кокаина в момент задержания.

Напомним, Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии. Позже было возбуждено уголовное дело.

Так как Кушиташвили является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК. Также стало известно, что у боксера якобы изъяли 0,5 грамма чистого кокаина. Затем анализы подтвердили употребление спортсменом этого вещества.

Спортсмен вину не признает. Его адвокат сообщал, что Кушиташвили якобы не знал, что в его куртке есть сверток с наркотиками.