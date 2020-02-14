У Sony не получается сделать PlayStation 5 доступной

14.02.2020, 16:31, Новости дня

Руководство Sony не может определиться с ценовой политикой на игровую консоль следующего поколения. В компании опасаются, что слишком высокая стоимость PlayStation 5, обусловленная дефицитом компонентов, может отпугнуть покупателей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

PS4, вышедшая в 2013 году, продавалась за $399. Сборка каждого устройства, по данным IHS Markit, обходилась Sony в $381. Себестоимость новой приставки оценивают в $450, а значит, в магазинах за неё попросят не менее $470. Учитывая, что самая дорогая модель — PS4 Pro — сегодня предлагается за $399,99, продать PS5 будет непросто.

Дороговизна будущей консоли вызвана нехваткой комплектующих. В частности, Sony не удается наладить стабильные поставки флэш-памяти типа DRAM и NAND, которая пользуется высоким спросом среди производителей смартфонов. Например, каждая модель из новой флагманской линейки Samsung Galaxy S20 будет оснащаться 5G-модулем и как минимум 12 гигабайтами оперативной памяти.

Как правило, Sony определяется с ценами на новую консоль в феврале, а массовое производство запускает весной. По данным Bloomberg, в этом году японская фирма займет выжидательную позицию и сначала узнает расценки на приставку Microsoft Xbox Series X. Стоимость конкурента PS5 может быть объявлена в июне в рамках игровой выставки E3 в Лос-Анджелесе.

Ранее в Sony заявляли, что PS5 выйдет в конце 2020 года, к старту предпраздничного сезона. Консоль получит «полностью обновленный пользовательский интерфейс» с большим числом социальных функций на домашнем экране, и будет совместима со стандартными дисками Blu-ray емкостью 100 гигабайт (но все игры будут устанавливаться на внутренний SSD-накопитель).

В комплекте с приставкой будет поставляться новый контроллер с улучшенной системой вибрации, а его кнопки-триггеры (L2/R2) будут реагировать на силу упора. Также геймпад получит порт USB-C, более емкую батарею и улучшенные встроенные динамики.

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