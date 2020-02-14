Отношения РФ и Европы обсудят на Мюнхенской конференции

14.02.2020, 16:31, Новости дня

Руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал отношения с Россией и проблему изменения климата двумя важными темами мероприятия.

«Даже если мы признаем, что РФ движется в сторону от Европы, (…) наша обязанность состоит в том, чтобы держать двери открытыми», – сказал Ишингер, передает «Интерфакс».

Еще одной важной темой станет вспышка коронавируса в Китае. Для ее обсуждения на форум приедет гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Планируется, что на конференцию соберется более 500 высокопоставленных политиков со всего мира. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Газета ВЗГЛЯД писала, что на Мюнхенской конференции будут много говорить о России, пытаясь найти новые проблемы.



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