Сербия и Косово договорились о восстановлении железнодорожного сообщения

14.02.2020, 16:31, Новости дня

14 февраля перед началом работы Мюнхенской конференции по безопасности представители правительств Сербии и Косово подписали соглашения о восстановлении железнодорожного сообщения между Белградом и Приштиной, а также о строительстве автомагистрали между этими городами.

Президент Сербии Александр Вучич написал в Instagram, что эти договора крайне важны для этнических сербов, живущих в косовских регионах Грачаница, Сириничка-Жупа и Косовское Поморавле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Predsednik Vu * i * prisustvovao je danas u Minhenu potpisivanju izjave o namerama za uspostavljanje * elezni * kog koridora Beograd — Priština i izjave o nameri za završetak izgradnje auto-puta Beograd — Priština. «To je veoma va * no zbog Srba koji * ive u Gra * anici, Kosovskom pomoravlju i Sirini * koj * upi», istakao je predsednik Vu * i * nakon potpisivanja.

Публикация от Aleksandar Vu * i * (@buducnostsrbijeav) 14 Фев 2020 в 1:00 PST

Косовский президент Хашим Тачи заявил в Twitter, что подписание двух соглашений – важный шаг к заключению окончательного мирного договора между странами. Он поблагодарил США за посредничество в заключении этих договоров и согласованного ранее договора о возобновлении авиасообщения между Белградом и Приштиной.

Another milestone! First, the deal on air traffic & today we signed the deal on railways & highways b/w Kosovo and Serbia. Thank you @realDonaldTrump for your leadership, and @RichardGrenell for the resolve. A great step towards reaching a final peace agreement b/w two countries pic.twitter.com/ujmNXf71fS

— Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) February 14, 2020

Комментируя эти слова Тачи, президент Сербии заявил, что заключение финального довгоора зависит не от политических желаний, а от реальности и готовности вести переговоры о компромиссе, сообщает Radio Slobodna Evropa.

Железнодорожное сообщение между сербской столицей и Косовом было прервано во время военного конфликта в 1998 году.

14 января 2017 года государственная компания «Железные дороги Сербии» запустила поезд «Белград – Косовска-Митровица», на котором на 21 языках написано «Косово – это Сербия». В Приштине назвали этот шаг провокацией. Поезд остановили.

Косово провозгласило независимость в 2008 году и было признано более чем 100 странами мира. Сербия не признает отделения Косово и до сих пор считает его своей территорией.