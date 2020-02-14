Лукашенко готов отбирать нефть из «Дружбы»

14.02.2020, 16:31, Новости дня

Если РФ не поставит Белоруссии утвержденный объем нефти, то Белоруссии придется начать отбор транзитного топлива из нефтепровода "Дружба". Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Он напомнил, что в январе было поставлено 500 тысяч тонн, а 1,5 миллиона тонн недопоставлено.

"Поэтому, если не поставят в феврале, будем до 2 миллионов тонн добирать", — предупредил президент Белоруссии, передает госагентство БелТА.

Александр Лукашенко также рассказал, что Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах. В частности, рассматривается возможность делать это через балтийские порты при содействии США.

"Я прибалтам предлагаю: мы можем купить нефть на Балтике, закачать через Литву или Латвию (как договоримся), переработаем и обеспечим весь прибалтийский регион", — пояснил президент Белоруссии.

По мнению Лукашенко, по такой схеме могут работать Новополоцкий НПЗ и завод в Мозыре.

7 февраля в Сочи прошли переговоры президентов Белоруссии и России, по результатам которых было заявлено, что Москва и Минск продолжат консультации о поставках сырья исключительно на коммерческих условиях.