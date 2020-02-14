Эксперты подсказали, как избавиться от бородавки в домашних условиях

14.02.2020, 16:30, Разное

Безвредные наросты на теле в виде бородавок часто являются проблемой для тех, кто стремится к безупречной внешности. Эксперты назвали способ избавления от них в домашних условиях, но подчеркнули, что любые процедуры возможны только после консультации с врачом-дерматологом.
В косметологическом кабинете этот процесс займет всего лишь несколько минут. Однако возможен и способ удаления бородавок в домашних условиях с помощью яблочного уксуса. Продукт имеет довольно широкий спектр применения, так как обладает сильными антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Очистив предварительно кожу, а чаще всего бородавки и папилломы располагаются в складках, где накапливается пот, необходимо нанести на пластырь или ватный тампон несколько капель яблочного уксуса. Затем применить непосредственно на нарост. Менять примочку необходимо каждую ночь. Потемневшая поверхность сигнализирует о том, что клетки бородавки погибают.

Обычно бородавка исчезает в течение 1-2 недель. Кислота в продукте, несмотря на свою слабую концентрацию, способна вызвать химический ожог кожи вокруг, поэтому необходимо соблюдать осторожность. Все эти манипуляции следует проводить после консультации с врачом, чтобы не навредить здоровью.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Мнение: Хороший способ!

06.12 / Лариса Гузеева опубликовала гневный пост, обратившись к хейтерам и назвав их «опарышами»

04.01 / Ангелина Вовк показала свою фигуру в бассейне с мандаринами

05.12 / Мнение: Алтайские сыровары создали первый в России сорт сверхтвердого сыра

26.01 / Эксперты назвали уникальные функции iPhone, которых нет в Android

26.12 / Наука: Сетчатка плода оказалась сложнее, чем думали

20.01 / Четверо россиян заживо сварились в пермском отеле из-за аварии

02.12 / «Кого сейчас я отшлепаю? «: Бледанс сняла эротический ролик

09.01 / Скабеева побила скандалиста-Соловьева

21.01 / Призыв Захара Прилепина «запретить» Ксению Собчак Вадим Манукян назвал «манипуляцией людьми»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика