Эксперты подсказали, как избавиться от бородавки в домашних условиях

14.02.2020, 16:30, Разное

Безвредные наросты на теле в виде бородавок часто являются проблемой для тех, кто стремится к безупречной внешности. Эксперты назвали способ избавления от них в домашних условиях, но подчеркнули, что любые процедуры возможны только после консультации с врачом-дерматологом.

В косметологическом кабинете этот процесс займет всего лишь несколько минут. Однако возможен и способ удаления бородавок в домашних условиях с помощью яблочного уксуса. Продукт имеет довольно широкий спектр применения, так как обладает сильными антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Очистив предварительно кожу, а чаще всего бородавки и папилломы располагаются в складках, где накапливается пот, необходимо нанести на пластырь или ватный тампон несколько капель яблочного уксуса. Затем применить непосредственно на нарост. Менять примочку необходимо каждую ночь. Потемневшая поверхность сигнализирует о том, что клетки бородавки погибают.

Обычно бородавка исчезает в течение 1-2 недель. Кислота в продукте, несмотря на свою слабую концентрацию, способна вызвать химический ожог кожи вокруг, поэтому необходимо соблюдать осторожность. Все эти манипуляции следует проводить после консультации с врачом, чтобы не навредить здоровью.