Робопса Boston Dynamics заставили работать рикшей

14.02.2020, 16:30, Новости дня

Компания Boston Dynamics постоянно рекламирует способность робота-собаки Spot проникать в места, слишком опасные для людей, патрулировать объекты и обезвреживать взрывные устройства. Однако бывший ведущий телепередачи "Разрушители легенд", специалист по спецэффектам и инженер Адам Сэвидж нашел робопсу новое применение — он запряг Spot в рикшу (популярный в Азии вид транспорта) и заставил его катать.

Как оказалось, использовать собакоробота в качестве ездового животного — далеко не самый практичный способ передвижения. Spot с трудом тащит за собой повозку, особенно за подъемах, и еле поспевает за командами блогера. Как страдает механический пес, можно посмотреть на YouTube-канале Сэвиджа.

Сэвидж арендовал робота Boston Dynamics в январе прошлого года и с тех пор ставит над ним эксперименты. Ранее он заставил Spot преодолеть полосу препятствий, вскарабкаться на гору камней и пролезть сквозь узкую трубу.

В прошлом месяце Boston Dynamics выложила в открытый доступ инструмент, позволяющий разработчикам программировать поведение Spot. До тех пор "дрессировать" его могли только те, кто уже купил механического пса или взял в аренду.

Boston Dynamics разрабатывает Spot уже почти десять лет. Четырехногий робот приводится в движение электродвигателями, а некоторые его разновидности оснащаются длинной "клешней", напоминающей змеиную голову. Манипулятор позволяет робопсу захватывать и перемещать предметы.

В прошлом году Spot взяло в аренду полицейское управление штата Массачусетс. "Нанимали" его "для оценки возможностей робота применительно деятельности к правоохранительных органов, в особенности для дистанционной проверки потенциально опасных объектов, на которых могли скрываться подозреваемые и храниться оружие". При этом в договоре аренды было прописано, что робопсов запрещается "натравливать" на людей и наносить им физический вред.

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Вести.Hi-tech