Huawei выпускает на глобальный рынок смартфон Nova 7i на платформе Kirin 810 и без сервисов Google

14.02.2020, 16:30, Разное

В конце минувшего года технологический гигант Huawei представил в Китае устройство Nova 6 SE. На глобальном рынке смартфон появился под названием Nova 7i и ничем не отличается от продающегося в Поднебесной — работает на платформе Kirin 810 и не поддерживает сервисы Google.
Смартфон Huawei Nova 7i оснащён ISP-экраном размером 6,4 дюйма, в левом верхнем углу которого «спрятана» 16-мегапиксельная фронтальная камера. Устройство с 8 Гб оперативной памяти и флэш-накопителем на 128 Гб имеет достаточно ёмкую аккумуляторную батарею на 4200 мА/ч, работает на 8-ядерной платформе Kirin 810. В Nova 7i от Huawei предусмотрена квадро-камера с основным 48-мегапиксельным датчиком, разъём для наушников, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11. Поддержка сервисов Google отсутствует, однако есть возможность скачивать приложения из App Gallery, воспользовавшись Huawei Mobile Service.

Модель Nova 7i уже появилась на глобальном рынке. Сейчас смартфон, оценённый в 256 долларов, можно приобрести в Малайзии, но дата «старта» продаж в других странах производителем пока не сообщается.



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