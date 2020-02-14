Жизнь в СИЗО: Арашуков «очень доволен» соседством с Абызовым

14.02.2020, 16:30, Новости дня

Экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова посетили в СИЗО "Лефортово" члены московской Общественной наблюдательной комиссии. Раньше его часто переводили из камеры в камеру. Теперь его постоянный сосед — обвиняемый в мошенничестве и организации преступного сообщества экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов.

Экс-сенатор очень доволен, он попросил больше не пересаживать его, рассказала член ОНК Марина Литвинович. Арашуков только пожаловался на следователей, которые год не дают ему позвонить жене, детям и другим родственникам, сообщает "Интерфакс".

Также Арашуков написал письмо на имя директора ФСБ Александра Бортникова. В нем он перечислил тех, кого считает причастным к своему уголовному преследованию. Но пока бывший член Совета Федерации это письмо еще не отправил. Сенатор Арашуков был лишен неприкосновенности и задержан в январе 2019 года. Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе по части 3 статьи 210, в организациях двух убийств по сговору из корыстных побуждений по части 3 статьи 33 и пунктам "ж" и "з" части 2 статьи 105, а также в давлении на свидетеля. Это часть 4 статьи 309 Уголовного кодекса России.



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