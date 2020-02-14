Мнение: Почему страдает порноактриса

14.02.2020, 16:30, Разное

Если вы думаете, что у представительниц этой профессии всё всегда гладко и ровно, то вот вам доказательства того, что эти поверхностные убеждения далеки от правды.

На днях узнал о непростой истории одной из самых популярных порноактрис по имени Райли Рид, которая решила разоткровенничаться перед своими поклонниками и сняла видео о своей непростой работе.

Если отбросить все убеждения в том, что обычно персоны вроде Рид на жизнь не жалуются и живут, припеваючи, в шикарных домах, а на завтрак им подают золотую пыль, можно обнаружить, что изнанка в порноиндустрии не всегда привлекательна и радужна.

Есть, например, проблема денежная, а заключается она в том, что чаще Райли зарабатывает больше своих партнеров (в жизни, не по съемочной площадке). То есть актриса сама описывает сей факт как проблему – ну а я с ней и не спорю. В рамки традиционалистских представлений такая схема точно не вписывается. Суть в том, что девушка считает внушительную разницу в зарплатах губительной для отношений.

Кроме того, не каждый мужчина сможет адекватно принять тот факт, что он, по сути, делит постель не только со своей единственной, но и со многими и многими актерами. В этом поле Рид тоже потерпела неудачу: парень, с которым она состояла в довольно серьезных отношениях, бросил её, попросту не выдержав – он тупо ежедневно оказывался «за кадром» и получал от своей подруги мало внимания.

Семейные связи девушки также дали трещину: от богатой Райли матери нужны были только деньги, а отец попросту отказался от контактов с дочерью.

В итоге, самый главный совет, который актриса дала своим фанатам, состоял в том, чтобы никогда не сниматься в порно. Кто знает, чем закончится очередной дубль?

Источник: Достало



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