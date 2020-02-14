«Она казалась недосягаемой»: Юлия Ковальчук рассказала о дружбе с Жанной Фриске

14.02.2020, 16:21, Разное

Отечественная эстрадная исполнительница и телеведущая Юлия Ковальчук вспомнила о знакомстве и дружбе с Жанной Фриске. Экс-участница группы «Блестящие» призналась, что коллега казалась «недосягаемой и высокомерной», но впоследствии они общались, как самые близкие люди.
В недавнем эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» Юлия Ковальчук рассказала, что изначально пришла работать в балет «Блестящих», и её выбрали более чем из сотни претенденток. Через время артистка по счастливой случайности стала уже полноценной участницей коллектива, продемонстрировав продюсеру Андрею Шлыкову вокальные данные. Тогда певица и познакомилась с остальными певицами, а с Жанной Фриске у них сразу же завязались дружеские отношения.


Юлия Ковальчук вспоминает, что Фриске, несмотря на некоторую внешнюю «недосягаемость», была отзывчивым и добрым человеком. Нередко певице приходилось ночевать в доме подруги или надевать её наряды, так как на свои в то время просто не хватало средств. Даже после ухода из группы Ковальчук продолжала общаться с Фриске, а вот после знакомства коллеги с Дмитрием Шепелевым встречи происходили всё реже и вообще прекратились, когда лучшей подруге поставили смертельный диагноз.



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