Ксения Собчак и Константин Богомолов оригинально поздравили подписчиков с Днем святого Валентина

14.02.2020, 16:20, Разное

Сегодня, 14 февраля, во всем мире празднуют самый нежный и романтичный праздник в году — День святого Валентина, или День всех влюбленных. Российские звезды, по традиции, не обходят этот повод стороной и поздравляют своих половинок. Однако телеведущая Ксения Собчак, певица Глюк’oZa (Наталья Чистякова-Ионова) и ювелир Яна Расковалова решили сделать это не как все. Несколько минут назад Ксения Собчак запостила фотографию, на которой три подруги позируют топлес на берегу океана. Причем каждая прикрывает руками грудь друг друга.

«Отчаянные и отчаявшиеся» … #моявалентинка photo by Vadim Raskovalov, directed by @konbog75, — гласит подпись под жарким снимком.

Наталья Чистякова-Ионова, Ксения Собчак и Яна Расковалова

Предположительно, фотосессия состоялась на крошечном острове Мальдивского архипелага, на территории отеля Soneva Fushi, где в январе этого года отдыхали Ксения Собчак с мужем и сыном, Наталья Чистякова-Ионова с мужем и детьми и Яна Расковалова с семьей. Неоднозначный, но однозначно запоминающийся снимок сделал муж Яны Вадим Расковалов, а автором идеи, креативным продюсером и режиссером стал супруг Ксении Собчак Константин Богомолов.

Главное в жизни — это поддержка! Люблю вас мои, девочки! —

написала Наталья Чистякова-Ионова в комментариях, тогда как Яна Расковалова ограничилась чередой красных сердечек. На пост отреагировали уже десятки селебрити: Наталья Давыдова, Виктория Одинцова, Инна Маликова, Екатерина Мцитуридзе и многие другие. Все остались в восторге и восхитились смелостью девушек. А через пару минут похожий снимок запостила у себя и Яна Расковалова, написав:

Я и мои Валентинки #глазамимужа.

Но среди подписчиков нашлись и те, кто не одобрил подобное творчество и припомнил Ксении Собчак, как она недавно осуждала девушек, публикующих в социальных сетях обнаженные фотографии:

Чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки. Причем если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств, то в 40+ это уже выглядит как отчаянный призыв «хоти, хоти меня скорее». Если начну ежедневно оголяться разными неожиданными местами в сороковник, вы меня просто пристрелите, ладно? —

писала Ксения в одном из недавних постов, делая выпад в сторону своих звездных коллег.