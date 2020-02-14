Орландо Блум сделал татуировку с ошибкой в имени сына

14.02.2020, 16:19, Новости дня

Актер Орландо Блум похвастался татуировкой, написанной азбукой Морзе, в честь сына Флинна. Однако в имени мальчика пользователи Сети заметили ошибку.

Снимок своей новой тату актер опубликовал в своем Instagram. Комментаторы указали, что вместо буквы L в имени стоит буква R.

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Публикация от Orlando Bloom (@orlandobloom) 11 Фев 2020 в 12:17 PST

«Это замечательная идея и красивая татуировка. Но если это действительно азбука Морзе, то я думаю, что там написано «Фринн», а не «Флинн», – отметили в комментариях.

«Прости, но эта татуировка определенно означает «Фринн», – написал один из пользователей.  

«Да, нужна вторая точка для L»,  – подтвердили фанаты.

Флинн Кристофер Блэнчард Коупленд (родился 6 января 2011) – единственный общий ребенок Блума и его бывшей жены, австралийской модели Миранды Керр. Пара поженилась в июле 2010 года, а в октябре 2013 года стало известно об их расставании.



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