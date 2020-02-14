Universal Music признала потерю оригинальных записей Элтона Джона, Кроу, Nirvana

14.02.2020, 16:18, Новости дня

Американская звукозаписывающая компания Universal Music Group (UMG) признала потерю записей 19 артистов и групп. Об этом сообщает Pitchfork.

Записи были утеряны в результате пожара на студии в Калифорнии в 2008 году. UMG заявила, что оценка потерь еще не завершена, и назвала промежуточные факты: среди утерянных записей были сделанные Элтоном Джоном, Брайаном Адамсом, Шерил Кроу, группами Nirvana, R.E.M., Sonic Youth и Soundgarden.

По заверениям UMG, некоторые записи имеют копии и могут быть найдены и восстановлены. Звукозаписывающий лейбл вынужден был отчитаться после того, как на него был подан коллективный судебный иск от нескольких музыкантов с требованием предоставить полный список исполнителей, записи которых сгорели при пожаре.

Пожар на студии Universal в Калифорнии произошел в июне 2008 года.

Издание The New York Times предположило, что пострадали архивы 800 артистов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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