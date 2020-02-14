В Тюмени суд назначил наказание пранкеру за розыгрыш на тему коронавируса

14.02.2020, 16:12, Новости дня

Суд в Тюмени назначил пять суток административного ареста пранкеру за имитацию облавы на зараженных коронавирусом, сообщили в пресс-службе областного МВД.

Пранкер привлечен к ответственности по статье о мелком хулиганстве, передает «Интерфакс».

Полиция Тюмени нашла и остальных участников розыгрыша, но они оказались несовершеннолетними: одному пранкеру 17 лет, двоим – по 15. Материалы на них передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

Напомним, на этой неделе школьник опубликовал в Сети видео, на котором в костюме химзащиты вместе с друзьями показал поиск и поимку «зараженных коронавирусом» людей.

Ранее суд в Москве вынес решение еще по одному розыгрышу. Мужчину, задержанного из-за видеоролика, где он в вагоне метро падает и имитирует конвульсии, вызванные якобы коронавирусом, отправили в СИЗО на два месяца.