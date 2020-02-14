В сердце из рогатки? Бэнкси поздравил родной Бристоль настенной «валентинкой»

14.02.2020, 16:06, Новости дня

Загадочный уличный художник Бэнкси поздравил с Днем святого Валентина родной Бристоль в свойственном ему стиле.

Проснувшись утром, жители города обнаружили на стене одного из домов рисунок, на котором девочка стреляет из рогатки, а выше справа изображен ярко-красный "взрыв".

Изображение размещено в официальном "Инстаграме" Бэнкси. Это можно расценивать как признание того, что граффити – дело рук самого загадочного художника.

В ответ в комментариях под этим постом художник получил в ответ множество признаний в любви.

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Публикация от Banksy (@banksy) 13 Фев 2020 в 4:02 PST

В комментариях люди, однако, гадают: что символизирует это красный "взрыв"? Одни предполагают, что это разбитое сердце, другие – что фейерверк, третьи – что изображена россыпь цветов.

Всего за 12 часов этот пост получил больше одного миллиона и ста тысяч лайков.

На Рождество своим необычным граффити Бэнкси поздравил Бирмингем. Тогда он разрисовал стену, у которой спал бездомный, упряжкой с волшебными оленями Санта-Клауса.