В сердце из рогатки? Бэнкси поздравил родной Бристоль настенной «валентинкой»

14.02.2020, 16:06, Новости дня

Загадочный уличный художник Бэнкси поздравил с Днем святого Валентина родной Бристоль в свойственном ему стиле.

Проснувшись утром, жители города обнаружили на стене одного из домов рисунок, на котором девочка стреляет из рогатки, а выше справа изображен ярко-красный "взрыв".

Изображение размещено в официальном "Инстаграме" Бэнкси. Это можно расценивать как признание того, что граффити – дело рук самого загадочного художника.

В ответ в комментариях под этим постом художник получил в ответ множество признаний в любви.

 

 

 

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация от Banksy (@banksy) 13 Фев 2020 в 4:02 PST

В комментариях люди, однако, гадают: что символизирует это красный "взрыв"? Одни предполагают, что это разбитое сердце, другие – что фейерверк, третьи – что изображена россыпь цветов.

Всего за 12 часов этот пост получил больше одного миллиона и ста тысяч лайков.

На Рождество своим необычным граффити Бэнкси поздравил Бирмингем. Тогда он разрисовал стену, у которой спал бездомный, упряжкой с волшебными оленями Санта-Клауса.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Защита Ассанжа заявила, что ему требуется больше времени для общения с адвокатами

05.12 / В Германии нашли нового главного противника НАТО

08.12 / Росстандарт: этикетку энергоэффективности будут выдавать только при покупке новых авто

18.12 / После бунта в СИЗО в Кропивницком прокуратура открыла уголовное производство

03.02 / Ветеранам ВОВ решили выдать бесплатные мобильные телефоны

10.01 / Новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит 1,2-дюймовый экран

05.12 / Исследование: От одиночества сжимается мозг

13.02 / Историк: Все достижения легендарного разведчика Ботяна невозможно оценить

30.01 / В результате удара российских войск по провинциям Идлиб и Алеппо погибло 23 человека – «Белые каски»

19.01 / Соловьев оценил заявление Тимошенко о начале «ликвидации» Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика