Посольство РФ прокомментировало ситуацию с россиянами с Westerdam

14.02.2020, 16:06, Новости дня

Россияне с нидерландского круизного лайнера Westerdam вернутся в Россию. Лайнер пришвартовался в Камбодже. Семь пассажиров и один член экипажа остаются на судне. Их отправят на Родину самолетом 16 февраля. Билеты из Сиануквиля оплатит компания-судовладелец. За счет компании развезут "по домам" всех пассажиров круиза. В случае необходимости им будет оказана помощь со стороны сотрудников российского посольства. Консульские работники находятся с россиянами на постоянной связи.

Лайнеру Westerdam отказали в заходе в ряд портов из-за опасений в связи с коронавирусом, напоминает РИА Новости. Камбоджа дала согласие на заход только после того, как у 20 подозреваемых на коронавирус пассажиров тест на инфекцию дал отрицательный результат.

Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом COVID-19, началась в декабре 2019 года в городе Ухань в центре Китая. Сейчас в Китае более 63 тысячи 800 заболевших этим вирусом, 1488 человек скончались, еще почти семь тысяч излечились. В столице провинции Хубэй введен карантин. Карантин также объявлен для пассажиров и экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Он находится в акватории йокогамского порта. Больных с лайнера перевозят в госпитальные изоляторы на лечение.

Всего за пределами Китая заразились 505 человек. Два случая коронавирусной инфекции были выявлены у двоих приезжих из Китая. Оба больных поправились. Также из Уханя была вывезена группа россиян, размещенных в специальном центре под Тюменью на двухнедельный карантин. Проблем со здоровьем у них из-за коронавируса не выявлено.



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