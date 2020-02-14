10 популярных стран для россиян

14.02.2020, 16:06, Новости дня

Турция, Абхазия, Финляндия, Казахстан и Китай стали для россиян самыми привлекательными для поездок в 2019 году, сообщила Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ России.

В 2019 году российские граждане путешествовали в 176 зарубежных государств и увеличили количество выездов за рубеж на 8 процентов – с 44,6 миллиона до 48 миллионов поездок.

Треть годового прироста выездного потока обеспечила Турция. На поездки в страны постсоветского пространства приходится 30,6 процента всех зарубежных поездок из России. Поток в эти страны вырос в 2019 году на 6 процентов.

Без разделения поездок на туристические и другие в выездном потоке из РФ в 2019 году лидируют 10 стран:

1. Турция (7 миллионов поездок, прирост к 2018 году на 18,5 процента).

2. Абхазия (4,8 миллиона поездок, +6,5 процента)

3. Финляндия (4 миллионов поездок, +7,9 процента)

4. Казахстан (3,4 миллиона, +7,5 процента)

5. Китай (2,6 миллиона, +13,5 процента)

6. Украина (2,6 миллиона, + 10,5 процента)

7. Эстония (1,9 миллиона, +0,8 процента)

8. Германия (1,42 миллиона поездок, +1,3 процента)

9. Италия (1,36 миллиона, +16,7 процента)

10. Таиланд (1,2 миллиона, +0,6 процента).

На эту "десятку" стран пришлось 63 процентов всех поездок (со всеми целями выезда).

На дальнее зарубежье приходится почти половина всех поездок россиян за рубеж — 46,5 процента от общего выездного потока.

На топ-10 стран, не граничащих с Россией, приходится 71,7 процента всего выездного турпотока в страны дальнего зарубежья. Здесь лидирует Турция – на нее приходится треть таких поездок. США оказались даже за пределами первых 20 стран популярных для россиян (+2,2 процента к 2019 году, 251 037 поездок.

На первом месте по популярности стран дальнего зарубежья Турция (7 миллионов поездок). На втором месте — Германия (1,42 миллиона), третьем — Италия (1,36 миллиона), далее — Таиланд (1,2 миллиона), Испания (1,06 миллиона), ОАЭ (997 тысяч), Кипр (901 тысяч), Греция (998 тысяч), Тунис (672 тысяч), замыкает "десятку" — Вьетнам (599 тысяч).