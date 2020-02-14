RBS сократит инвестиционный банкинг и сменит название на NatWest

14.02.2020, 16:06, Новости дня

Royal Bank of Scotland представил новую стратегию, которая предусматривает сокращение размера убыточного инвестиционного банкинга и переименование британского банка в NatWest, пишет Reuters.

Новый главный исполнительный директор RBS Элисон Роуз, которая занимает этот пост с ноября 2019 года, рассчитывает, что ребрендинг поможет восстановить имидж банка.

RBS, один из крупнейших банков страны, был национализирован во время финансового кризиса 2008 года. Кредитор получил финансовую помощь из средств налогоплательщиков в размере 45,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Хотя бренд RBS сохранится в Шотландии, банк прекратит использовать название, не менявшееся в течение 293 лет, на уровне группы и сменит его на NatWest. Новое название происходит от National Westminster Bank — этот банк был куплен RBS в 2000 году.

Роуз также планирует сократить вдвое взвешенные по риску активы инвестиционного банкинга NatWest Markets до 20 миллиардов фунтов стерлингов (26,10 миллиарда долларов).

Банк отчитался о доналоговой прибыли в размере 4,2 миллиарда фунтов стерлингов по итогам прошлого года, что на 24% больше, чем в 2018 году, и выше ожиданий аналитиков.

В то же время RBS сообщил об убытке NatWest Markets в размере 121 миллиона фунтов стерлингов.