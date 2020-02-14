Илья Лагутенко рассказал об отмене премьеры клипа «Карнавала.нет» из-за ухода Бориса Ельцина

14.02.2020, 16:04, Разное

По словам популярного исполнителя Ильи Лагутенко, его группе «Мумий Тролль» в своё время пришлось перенести дебют клипа «Карнавала.нет». Оказывается, причиной стало то, что в тот же день тогдашний президент Российской Федерации Борис Ельцин заявил, что уходит в отставку.

Музыкант отметил, съемки клипа начались в конце декабря 1999 года, поэтому в группе старались работать в интенсивном темпе, чтобы успеть выпустить его в кратчайшие сроки. По словам Лагутенко, премьера должна была состояться в канун Нового года. К тому же, эту идею поддерживали и представители телеканала, на котором должны были впервые показать данное видео.

Тем не менее, планы кардинально изменились: как известно, 31 декабря 1999 Борис Ельцин выступил с известной речью, в которой снял с себя полномочия президента страны. В итоге, руководители телеканала решили отменить премьеру из-за более важного сообщения. Поэтому, несмотря на то, что клип получился слегка самобытным, песню запомнили очень многие поклонники, заключил Лагутенко.