Смартфон Realme X50 Pro 5G оснащен экраном Super AMOLED с частотой 90 Гц

14.02.2020, 16:04, Разное

Каждый день в Сети появляются новые интересные детали о бюджетном флагманском смартфоне Realme X50 Pro 5G. Стало известно, что модель получит экран Super AMOLED с частотой 90 Гц.

Китайский производитель Realme опубликовал очередной рекламный постер новой модели бюджетного смартфона. Телефон оснастят экраном с максимальной частотой обновления в 90 Гц, как и у его прямого конкурента Xiaomi Mi 10. На устройстве будет двойная фронтальная камера, размещенная в верхнем левом углу экрана и пятимодульная основная камера в 108 Мп.

Новинка станет работать на чипсете Snapdragon 865 и сверхбыстрой операционной системе LPDDR5. Realme X50 Pro 5G выйдет с 12 гигабайтами «оперативки» и 256 Гб flash-памяти, однако производитель прогнозирует и другие комплектации. Новая модель адаптирована под WiFi 6 и способна передавать данные с максимальной скоростью 9,6 Гбит/с. Телефон поддерживает систему быстрой зарядки мощностью 65 Вт.