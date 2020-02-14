Путин подписал указ о помиловании трех россиян

14.02.2020, 15:58, Разное

Президент Владимир Путин помиловал россиян Павла Петрашова, Раису Плетневу и Марину Чернышеву. Соответствующий указ появился на портале правовой информации 14 февраля, сообщает RT.

Павел Петрашов был участником аварии, в которой погиб водитель автомобиля. Раису Плетневу осудили за убийство мужа. Марина Чернышева отбывала наказание за причинение тяжкого вреда здоровью супругу, передает РИА Новости.

Документ вступит в силу через 10 дней после публикации. В указе отмечается, что решение о помиловании было принято в соответствии с принципом гуманности.



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