Вопрос дня: Что принято дарить на День всех влюбленных?

14.02.2020, 15:58, Новости дня

Везде примерно одно и то же.

В РФ День святого Валентина явно не самый затратный праздник в году. И не самый популярный в целом – согласно последним исследованиям, всего около трети россиян задумываются о том, чтобы вообще что-либо подарить своему партнеру.

Из тех, кто все же нацелился на подарок, 2/3 не собираются тратить более 3 тысяч рублей. Отсюда и виды презентов: в основном это поход в ресторан, цветы, конфеты, косметика и билеты куда-либо.

Не будет сюрпризом и то, что праздник отмечают в большей степени пары, находящиеся в начале своих отношений. Они же тратят больше денег. Среди женатых лишь 24% готовы сделать презент своему супругу.

Если же говорить о гендерных различиях, то российские мужчины в основном предпочитают дарить цветы (52%), парфюмерию и косметику (24%) и ювелирные украшения (20%). А вот первый выбор женщин другой – это романтический ужин (32%). Далее уже идут мужская парфюмерия (25%) и различные аксессуары (галстуки и прочее) – 13%.

Что особенно интересно, в середине февраля резко вырастает денежный оборот в некоторых категориях товаров. И среди очевидных конфет, цветов и плюшевых игрушек, там также присутствуют презервативы. Вероятно, это также связано с повышенным интересом к празднику неженатых пар, пытающихся укрепить свои отношения.

За рубежом

Самыми большими в мире «транжирами» в День всех влюбленных уже не первый год являются американцы – в 2020 году они в среднем потратили на презент по 196 долларов. В национальном масштабе снова был побит рекорд – на подарки к 14 февраля у жителей США ушло в сумме более 27 миллиардов долларов – на 32% больше, чем годом ранее. И это при общем снижении интереса к празднику – с 2009 года число отмечающих его упало с 63% до 55%. То есть празднующих становится меньше, но тратят они больше. Причем намного. 196 долларов – это средняя сумма, но, к примеру, по возрастной категории 35-44 года она куда выше – 359 долларов (23 тысячи рублей).

Самые популярные виды подарков – ювелирные украшения, конфеты, подарочные карты, цветы, одежда, ужин, сертификаты на посещение спа-салонов.

После американцев по размеру трат идут австралийцы. В 2018 году средняя стоимость подарка в стране доходила до 127 местных долларов (5700 рублей), к 2020-му суммы еще подросли. И это одна из причин того, почему популярность праздника падает. Многие австралийцы недовольны излишней коммерциализацией Дня всех влюбленных и слишком большими тратами. В результате сейчас всего около 30% жителей континента готовы отмечать этот день. Среди них самыми популярными вариантами подарков являются ужин и букет цветов.

Распространилась традиция отмечать День святого Валентина и на азиатские страны. В Китае есть свой аналог – это так называемый Цисицзе, день с плавающей датой в августе, связанный с древней историей любви между ткачихой и пастухом. Однако в крупных городах в последние годы прижился и День святого Валентина. Подарки на обе даты могут быть схожи и не сильно отличаться от тех, что дарят европейцы: украшения, конфеты, цветы. Также популярностью стали пользоваться гаджеты и туристические поездки.

В Японии же связи с Днем святого Валентина закрепились давно, еще в 30-е годы XIX века. Причем считается, что руку к этому приложил русский белый эмигрант Федор Морозов. Под брендом Morozoff он производил в Японии шоколадные изделия, и в 1936 году запустил в англоязычном издании Japan Advertizer рекламу со слоганом «Подарите своему Валентину коробку конфет Morozoff». Тем самым японцы узнали о новом празднике, и со временем «шоколадный» подарок стал традиционным. Причем как покупной, так и сделанный своими руками. В целом жители Страны восходящего Солнца не самые большие любители конфет – в год они едят около 2 килограммов (против 10 у швейцарцев, например), однако на 14 февраля почти всегда приходится пик продаж. Правда, и здесь цифры в последнее время несколько снижаются.

Драматичная ситуация сложилась в Иране. Если посмотреть поисковые запросы за последние 5 лет, видно, что наибольший интерес ко Дню всех влюбленных проявляют как раз пользователи на Ближнем Востоке, иранцы и иракцы. В плане выбора подарков там все довольно стандартно – конфеты, сувениры, сердечки, плюшевые игрушки – и все, как правило, ярко красного цвета. Только вот если в Ираке с этим проблем не возникает, то в Иране власти уже не первый год пытаются бороться с проявлениями «упаднической западной культуры» и еще недавно запрещали магазинам рекламировать такие товары. В этом году и вовсе вышел запрет на любую продажу.

В целом же далеко не везде День всех влюбленных называется именно так и празднуется в феврале. Часто он даже не ограничивается сутками – в Аргентине, например, в середине июля есть так называемая «Неделя нежности», которая восхваляет не боль влюбленных, но и дружбу. Во время нее принято дарить близким конфеты и обмениваться при этом поцелуями. В Бразилии «День влюбленных» (Dia dos Namorados) выпадает на 12 июня и сопровождается карнавалами.

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